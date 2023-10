Convocati Torino | le scelte di Ivan Juric

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Idelin vista della partita di questa sera con il Verona:con molte assenze in difesa, ma recupera Zima Ilscende in campo oggi alle 18.00 contro il Verona.per l’occasione si ritrova con una difesa in crisi infortunati, ma recupera Zima. Di seguito i. Portieri: Brezzo, Gemello, Milinkovic-Savic.Difensori: N’Guessan, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Zima.Centrocampisti: Antolini, Bellanova, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Ricci, Soppy, Tameze.Difensori: Karamoh, Radonjic, Sanabria, Seck, Vlasic, Zapata.