Conversano | incidente mortale tra auto e scooter ripreso in diretta su Instagram

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Unstradalee un video, trasmesso insocial, che riprende il momento dello scontro. Il tutto è avvenuto nella notte fra l’1 e il 2 ottobre, intorno a mezzannote, nel centro di, in provincia di Bari. Anthony Innamorato, 17enne di Mola di Bari, era incon un amico, quando il mezzo ha impattato contro un’, per cause ancora da accertare: i corpi dei due ragazzi sono stati sbalzati in aria, mentre la moto è finita contro una Bmw che veniva dalla direzione opposta. Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 e da un medico libero dal servizio che in quel momento era per strada: il giovane era già morto sul colpo. L’amico che guidava il motorino, un sedicenne anche lui di Mola, è invece ricoverato in gravi condizioni, con un femore ...