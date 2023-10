Conversano Bari | 17enne muore in diretta Instagram in un incidente in moto | grave l’amico

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Era a bordo di unaassieme a un amico ilmorto in unstradale avvenuto nella tarda serata dell’1 ottobre nel centro di, piccolo comune in provincia di. Anthony Innamorato, originario di Mola di, era seduto al posto del passeggero e trasmetteva una, mentreconduceva il mezzo che procedeva lungo viaquando i due si sono scontrati contro una Volkswagen Golf che proveniva dalla vicina Via Cozze. A causa dell’impatto, riporta il Corriere del Mezzogiorno, lacicletta è stata sbalzata contro una Bmw che arrivava dalla direzione opposta. Il ragazzo che guidava la.è ricoverato al San Giacomo di Monopoli in gravi ...

Un ragazzo di 17 anni, Anthony Innamorato, originario di Mola di, è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via, nel Barese. La vittima era in sella ad una moto guidata da un coetaneo che, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che è finito sull'asfalto. Il 17enne è ...Era a bordo di una moto assieme a un amico il 17enne morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata dell'1 ottobre nel centro di, piccolo comune in provincia di. Anthony Innamorato, originario di Mola di, era seduto al posto del passeggero e trasmetteva una diretta Instagram, mentre l'amico conduceva il ...

Conversano, muore dicassettenne in un incidente: il video in diretta sui social La7

Torna a Conversano il festival Lectorinfabula: sette giorni di eventi e incontri per 'misurare il mondo' BariToday

Un ragazzo di 17 anni, Anthony Innamorato, originario di Mola di Bari, è morto nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in via Bari a Conversano, nel Barese. La vittima era in sella ad u ...Nello scontro con una Volkswagen Golf, la moto è stata sbalzata finendo su un’altra auto in transito ...