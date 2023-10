Controlli a Mergellina | identificate 525 persone

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Operazione di successo a: 525 Individui Identificati e 13 Violazioni del codice della strada contestate Nello scorso fine settimana, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l'ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuatonella zona degli "chalet" die in largo Sermoneta. Nel corso dell'attività gli operatori hanno identificato 525, di cui 134 con precedenti di polizia, controllato 184 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 13 violazioni del Codice della Strada; è stata, altresì, ritirata una carta di circolazione. Infine, gli agenti hanno denunciato una persona per guida senza patente poiché mai conseguita avendo reiterato la violazione nel biennio.