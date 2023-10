Continua la violenza a Caivano | Spari contro il campo rom

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023)la: La sfida per la sicurezzamentre la comunità cerca una soluzione duratura Da quando la tragica vicenda delle due cuginette stuprate da un branco ha scossoe la visita della premier Meloni al Parco Verde, invitata dal coraggioso prete anticlan don Patriciello, la città non ha conosciuto pace. Le forze dell’ordine hanno intensificato i loro sforzi per combattere la criminalità, ma i recenti eventi dimostrano che il problema non è stato risolto. L’ultimo episodio inquietante è avvenuto nelrom situato lungo la strada provinciale Cinquevie. Nella notte di sabato, ilè stato teatro di una sparatoria, con diversi colpi di arma da fuoco sparatiil. Fortunatamente, ...