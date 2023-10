Confermata la rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La nuova segnalazione sul DJ

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il recente avvistamento diin compagnia di una misteriosa ragazza ha gettato ulteriore ombra sulla sua relazione con. Le immagini dell’incontro hanno invaso la rete, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. La coppia, già in crisi, sembra ora sprofondare in un vortice di dubbi e incertezze; ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo ai due ex del Grande Fratello VIP. La canzone di: indizio del tradimento di? Nel mezzo del caos, una svolta inaspettata:ha condiviso e poi rimosso una canzone di Shakira sulla storia di un tradimento. Gli appassionati si interrogano sul significato dietro questa mossa. Alcuni suggeriscono ...