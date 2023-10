(Di lunedì 2 ottobre 2023) I DS devono comunicare, con la massima sollecitudine, al personale interno le ore eventualmente rese disponibili, in quanto residue, per l’dida. Il personale interno interessato, a seguito di, può manifestare la propria disponibilità entro i limiti fissati dalla normativa vigente. L'articolo .

... completata nel 2019, e ildella società ad Assindustria Venetocentro, oggi Fòrema si ... In tutto, sono state erogate 41.641in corsi di vario genere, con una crescita del 7,5% sul 2021....vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e per gli spezzoni pari o superiori a 7. ... quali rinunce aldi incarico a tempo determinato rinunce alle immissioni in ruolo da ...

Conferimento ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali per Educazione motoria da svolgere nella ‘scuola primaria’: una Circolare Orizzonte Scuola

Supplenza su ore pari o inferiori alle 6: più domande per lo stesso spezzone, a chi va assegnato Orizzonte Scuola

Il presidente Federico Fantinel ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia presso la sala consiliare del Centro polifunzionale in Piazza Roma, in seduta str ...Entro il 4 ottobre vanno inviate le disponibilità per le supplenze al personale ATA nelle scuole regionali della Sicilia. Ecco cosa sapere.