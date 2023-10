Concorso scuola | docente di una bimba con disabilità finisce a 200 km di distanza La storia di Anna e di sua figlia Agata

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilscolastico ha scritto una pagina di vita difficile per, madre di, unacon. La, racconta dalMariano Turigliatto su Il Fatto Quotidiano, evidenzia le crepe di un sistema che non sembra prendere in considerazione le necessità umane dietro i numeri dei concorsi. L'articolo .

Tra pochi giorni dovrebbe finalmente essere pubblicato il bando per il Concorso scuola straordinario Ter 2023, il quale, in modo insolito, non ...

...e informazioni chiare in merito occorrerà attendere che il bando venga pubblicato in Gazzetta ... per quante classi di Concorso si può ...

Nell'occasione, poi, accanto all'allestimento di una mostra fotografica sugli elaborati partecipanti aldi progettazione della nuova, è stato sottoscritto un apposito protocollo d'...Al via unartistico per gli studenti E proprio a proposito di giovani, si tratta di un'...i vincitori ci sono in palio 15mila euro da utilizzare per l'attività didattica della propriae ...

Il concorso scuola manda a 200km da casa la mamma di una bimba disabile: una storia che ha… Il Fatto Quotidiano

Il concorso scolastico ha scritto una pagina di vita difficile per Anna, madre di Agata, una bimba con disabilità. La storia, racconta dal docente Mariano Turigliatto su Il Fatto Quotidiano, evidenzi ...Trionfo domenica sera alla finale del concorso musicale “Stelle in musica”, svoltosi al Parco Corolla di Milazzo per la “Sciroccati band”, talentuoso ...