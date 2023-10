Per informazioni: www..it/. La proposta disi rivolge non solo agli studenti, ma anche alle famiglie italiane e alle scuole che desiderano vivere un'esperienza di ...... ANILS , insieme con la casa editrice Loescher, l'associazionee il Trinity College ... Ilper il miglior design per la maglietta GEL Sarà a dicembre la scadenza per proporre il ...

Concorso Intercultura, oltre mille borse di studio per programmi all’estero: iscrizioni entro 10 novembre Orizzonte Scuola

Scuola, aperte le iscrizioni al concorso intercultura: centinaia di borse di studio per andare all'estero PadovaOggi

Sabato 30 settembre, alle ore 17:00, all'Istituto Gramsci Siciliano ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo, sarà possibile, per genitori e studenti interessati, incontrare i volontari ...Compie trent’anni la manifestazione “Amico Rom” e si presenta all’appuntamento con una edizione ricca di eventi, che pongono Lanciano (Ch) come capitale dell'intercultura a livello transnazionale.