Con la vittoria di Fico si compie la catastrofe profetizzata da Kundera

La Jomi Salerno torna in campionato e lo fa con una vittoria , quella per 21 " 31 ottenuta sul campo del Dossobuono . Le salernitane danno così ...

Milano , una sera come le altre. Avete una cena di lavoro e per raggiungere il luogo dell’appuntamento vi affidate ai tram di Atm. Poveri illusi. ...

Tempo di lettura: 2 minutiIl Benevento non tradisce le attese, e come due anni fa all’esordio assoluto in A2 in trasferta, bagna con una vittoria ...