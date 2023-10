Come ridurre la bolletta dell' elettricità del 40% | la dritta vi salva il portafogli | se siete disposti a

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È possibile pagare di meno l'in? La risposta a questa domanda è sì, a patto che siatea fare qualcosa: ecco di che si tratta Più passa il tempo, più sembra che i prezzi vadano ad aumentare invece di diminuire: dal cibo alle bollette, passando per le vacanze e lo shopping di varia natura, riuscire a sopravvivere al giorno d'oggi pare quasi impossibile. Spesso, con lo stesso identico tenore di vita avuto fino a qualche anno fa, si riesce a stento ad arrivare a fine mese e bisogna faree rinunce pur di andare avanti. Eppure, forse un modo per riuscire a risparmiare sull'energia c'è. In particolare, il content creator di TikTok @kavellkavon ha fornito un trucco che potrebbe portare laa scendere del 40%. Ma qual ...