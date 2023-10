Come le scoperte di Katalin Karikó e Drew Weissman hanno portato ai vaccini a mRna per Covid-19

si legge nella nota che ha accompagnato la notizia dell'assegnazione del Nobel , il riconoscimento è dovuto alle "che hanno portato all'approvazione di due vaccini Covid - 19 basati su ...Attraverso le lororivoluzionarie che hanno cambiato radicalmente la nostra comprensione dil'mRna interagisce con il nostro sistema immunitario - si legge nel comunicato - i vincitori ...

Nobel 2023: Come le scoperte di Katalin Karikó e Drew Weissman hanno portato ai vaccini a mRna WIRED Italia

Medicina: premi Nobel 2023 a Karikò e Weissmanper per vaccini ... Sanità24

Forse come mai in precedenza un premio Nobel è stato così popolare. Almeno dalle nostre parti, tutti, dopo l’arrivo già alla fine del 2020, ad appena un anno dalla scoperta del nuovo coronavirus, oggi ...Il Nobel per la Medicina 2023 è stato assegnato Katalin Karikó e Drew Weissman per avere gettato le basi per i vaccini a mRna messaggero ...