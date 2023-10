(Di lunedì 2 ottobre 2023), un nome che evoca l'eleganza, la precisione e l'artigianato svizzero di alta qualità. Fondato nel 1980 da Carlo Crocco, questo marchio ha saputo arrivare prima al polso dei reali di tutto il mondo, poi di personaggi famosi di ogni settore. Perché si chiamaLa storia diinizia nel 1980, quando Carlo Crocco ha introdotto il primoo con il suo caratteristico design a forma –dice il suo nome francese - di oblò, unito a un cinturino sportivo in un materiale assolutamente anticonvenzionale: il caucciù. Il primo modelloUn'innovazione che non convince alla fiera di Basilea di quell'anno, dove viene presentato, ma che, in men che non si dica, conquista polsi realiquello della principessa Carolina di Monaco e del re Juan Carlos di ...

La forbice tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin continua a chiudersi. Anzi, ormai non esiste più. La differenza in campionato tra l’italiano e lo ...

S puntando il dito -riporta il Corriere della Sera - contro la gogna mediatica di cui ritiene ... Sono vicina a tuttialunni e le famiglie, soprattutto le più deboli. Tutta la mia vita è stata ...Il ministro degli Interni egiziano, il generale Mahmoud Tawfiq, ha spiegato che sta seguendo... Al Arabiya ha spiegato che è stata avviata un'indagine per individuare la causa dell'incendio e...

Come gli orologi Hublot sono diventati un'icona globale e i migliori modelli in circolazione GQ Italia

"La Pet Therapy nel Lutto: Come Gli Animali Possono Aiutare a ... OKMugello - News dal Mugello

“Dovrò perdere il lavoro nella scuola perché lo Stato non mi permette di stare vicina a mia figlia che ha bisogno di me per avere una vita come tutti gli altri bambini”. A parlare, “ormai senza ...Il fuoco della resilienza di un Paese in guerra non è soltanto quello dei cannoni nel freddo che si avvicina nel Donbass ...