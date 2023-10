Colpo esterno Monza - Colombo condanna il Sassuolo REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – E' un gol di Colombo a regalare al Monza una preziosa vittoria esterna di misura sul campo del Sassuolo. Una festa doppia ...

Serie B 2023/2024 - Brescia e Venezia non si fanno del male. Colpo esterno del Pisa Brescia e Venezia non vanno oltre un pareggio per 0-0 nel match del Rigamonti valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2023/2024. ...

Benfica-Salisburgo - colpo esterno per gli austriaci : subito in testa Benfica-Salisburgo, successo in trasferta per la squadra austriaca che ha battuto per 0-2 la compagine portoghese. REPORT – Benfica-Salisburgo, ...

Calcio : Champions - Inter e Napoli in pole per il colpo esterno Roma, 18 set. - (Adnkronos) - Dimenticare in fretta la “manita” rimediata nel derby di sabato e provare a ripartire dall'Europa, in quello che sarà ...

Champions League - Milan : esordio da favorito contro l'ex Tonali. Inter e Napoli in pole per il colpo esterno Dimenticare in fretta la "manita" rimediata nel derby di sabato e provare a ripartire dall'Europa, in quello che sarà il...