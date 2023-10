Colpiscono prof con pistola giocattolo | sospesi due studenti Valditara | Subito riforma contro i bulli

(Di lunedì 2 ottobre 2023) I giovani hanno sparato un pallinoil docente durante una lezione, il consiglio di istituto decide per la pena massima: 2 settimane di sospensione

Life&People.it | Il profumo da sempre esprime la propria personalità e stile e suscita emozioni intense e profonde. Profumi da uomo sono in ...

Colpiscono il prof con il pallino di una pistola giocattolo: sospesi due ... ilGiornale.it

LILT FOR WOMEN 2023 – CAMPAGNA NASTRO ROSA Provincia di Parma

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha sentito per telefono la dirigente scolastica dell'Istituto Romanazzi di Bari, dove la scorsa settimana uno ...Sono stati sospesi per 15 giorni i due studenti dell'Istituto di istruzione superiore Romanazzi di Bari per l'episodio che venerdì ha visto vittima il docente Pasquale Pellicani, colpito al petto dal ...