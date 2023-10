Colpa degli ebrei | cosa va in onda a X Factor | scoppia il caso

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La canzone inedita dell'aspirante concorrente di X, Anna Castiglia, intitolata Ghali è apassat di chat in chat provocando un vespaio di polemiche. Il motivo? Un passaggio in cui si fa riferimento agli: «Non ho mai soldi in tasca, li chiedo sempre ai miei, ma sono in bancarotta, tutta». La frase ha provocato irritazione e disappunto in alcuni ambienti della comunità, con il testo del brano rimbalzato ovunque via whatsapp, spiega AdnKronos. Tuttavia, il senso della canzone sembra essere opposto: Ghalì è stata presentata dalla cantautrice come un "inno alle colpe" con cui vuole innescare una riflessione sul fatto che daremmoa qualsiasipur di non assumerci le nostre responsabilità. Insomma, quello...

I migranti sono condannati come gruppo. Per loro non ci sono le frontiere come siamo soliti rappresentare i confini degli stati. Per loro ci sono nuovi ghetti, che stanno ...

X Factor, 'Ghali' e quella frase sulla "colpa degli ebrei", bufera sul ... Adnkronos

L'inedito 'Ghali' ha generato qualche irritazione nella comunità ebraica. Pavoncello: "Un ascolto superficiale potrebbe avvalorare luoghi comuni di antisemitismo"