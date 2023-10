COCOON | pubblicato il trailer di gameplay di lancio

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è disponibile da qualche giorno e il publisher, Annapurna, haundidi questo affascinante puzzle-adventure Il nuovo titolo di Geometric Interactive, un puzzle-adventure in cui i giocatori si avventurano in mondi diversi grazie a sfere trasportate sulla schiena dei personaggi giocanti, è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch (e anche su Xbox Game Pass). Guardate ildiqui sotto per godervi, il gioco del quale vi parliamo, in azione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: un affascinante estratto dineldici ...