Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 08

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 10/01/2023 ore 22:55 CEST Correa guida la rimonta dell’Atleti, che perde 0-2, e la squadra torna in zona Champions, quarta con 16 punti e una partita in meno Nel duello per la leadership, il Real Madrid ha vinto a Girona ed è primo con 21 punti; Il Barça, secondo (20), dopo aver battuto il Siviglia con un’autogol di Ramos Lui Atletico Madrid ha sconfitto Cadice (3-2) nella partita corrispondente alla8 della Liga EA Sports 2023-2024. I Colchoneros, adesso camere con 16 punti e una partita in meno, rimonta dallo 0-2 grazie ai gol di cinturino (2) E Nahuel Molina. La competizione è guidata da Real Madridcon 21 punti, seguito da lui FC Barcelona, secondo con 20 e terzo è lui Gironacon 19. I bianchi Hanno battuto la squadra di Míchel a Montilivi (0-3) nello scontro tra ...