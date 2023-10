Cirrosi epatica | cause | sintomi e cure

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quale macchina perfetta, il nostro organismo è anche in grado di autoripararsi, per lo meno la maggior parte delle volte. Basta pensare a traumi comuni come ferite, ossa rotte, a seguito dei quali il corpo reagisce accomodandosi nel migliore dei modi. Un po’ diverso è il caso degli organi. Il fegato ad esempio, può essere danneggiato dalle infezioni o dall’abuso di alcol: quando questo accade, l’organo cerca di riparare il danno formando tessuto cicatriziale. Man mano che questo processo, di solito molto lungo, va avanti, il fegato accumula tessuto cicatriziale che rende difficile le sue normali funzioni, sempre più compromesse. La grave cicatrizzazione prende il nome di, una patologia che può mettere in pericolo la vita stessa del soggetto che ne soffre. Che cos’è laLa ...