Ciclista travolto e ucciso da un pirata della strada nel Trevigiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Un uomo è stato trovato la scorsa notte privo di vita a bordoa SernagliaBattaglia (Treviso), a poca distanza dalla bicicletta sulla quale stava procedendo. Stando ai primi riscontri, le ferite riportate sul corpo fanno pensare che la vittima sia stata travolta da un mezzo a motore il cui conducente non si sarebbe fermato per prestare soccorso. Ilnon è ancora stato identificato ma si presume abbia circa 60 anni. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dell'incidente.

Militari dell' Arma sono intervenuti verso le 21.30 di domenica sera, 1 ottobre, a Sernaglia della Battaglia, frazione Fontigo dove sull'SP34 non distante dall'incrocio con via Fontane Bianche è stato ...

