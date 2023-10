Ciclismo | Van Aert vince la Coppa Bernocchi davanti ad Albanese e Bagioli

Altra beffa per Wout van Aert in questo 2023. Dopo i due secondi posti al Tour de France e quello ai Mondiali, il belga classe 1994 ha chiuso ...

Elia Viviani vince, in volata , la prima tappa del Giro di Croazia , Cro Race 2023, quella da Primosten a Sinj per 181km. Il ciclista della Ineos ...

... per un decennio intero Sagan è stato l'emblema del, per giunta in un'epoca nella quale di ... solo dopo sono venuti iAert, ider Poel e i Pidcock, gente che corre in strada da marzo a ...Roglic viene dalla vittoria del Giro dell'Emilia proprio davanti a Pogacar e potrà contare anche sull'apporto di WoutAert, sulla carta outsider di lusso. Pogacar invece avrà al suo fianco ...

Coppa Bernocchi, vince Van Aert! Albanese e Bagioli sul podio La Gazzetta dello Sport

Il belga van Aert regola gli azzurri Albanese e Bagioli sul traguardo ... malpensa24.it

"Una gara bellissima e dura, fin dal primo passaggio sul piccolo Stelvio", dice il corridore della Eolo Kometa ...Nel finale la Jumbo ha guidato allo sprint Wout van Aert, mentre in casa Soudal il prescelto per la volata è stato Bagioli. Benoot ha fatto l'ultimo sforzo per lanciare van Aert, che ha innescato la ...