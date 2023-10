Ciclismo | Julian Alaphilippe sulla possibile fusione Jumbo-Soudal | “Non sappiamo granché | per noi è un momento complicato”

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023)sta correndo in queste ore la Coppa Bernocchi 2023, con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista delle Tre Valli Varesine e Il Lombardia, gare in programma rispettivamente domani, martedì 3 ottobre, e sabato 7. Nel frattempo, però, il francese ha anche da fare inevitabilmente i conti con i continui pensieri legati allatra la-Visma e la-QuickStep. “Non, in questoper noi, ti passano tante cose in testa – ha dichiaratoprima della partenza odierna davanti ai microfoni di Spazio–. Cerchiamo di restare concentrati su quello che dobbiamo fare e sulle corse, sperando che tutto ...