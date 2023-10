(Di lunedì 2 ottobre 2023) Svolta importante nella carriera di: il corridore italiano hato il suo primo contratto da pro con laWB. Dopo un periodo da stagista con la squadra professional belga, il classe 2001 ha trovato l’accordo con il suo nuovo team per le prossime due stagioni. Il fratello minore di Silviaraggiunge così nella sua nuova squadra gli altri due italiani già presenti, ovvero Matteo Malucelli e Marco Tizza. “Ho 22 anni emolto felice ditra i professionisti del teamWB, dopo quattro anni con la Colpack Ballan DSB – ha affermatodopo ladel contratto -.un velocista e mi piacciono le corse con salite brevi che rendono le cose più ...

Domenica 6 agosto si assegnerà il titolo su strada in linea dei Mondiali di Ciclismo . All’Italia l’oro manca dal 2008, quando a Varese fu Alessandro ...

Dopo aver travolto il campione di ciclismo , Davide Rebellin , aveva cercato per 15 minuti di cancellare le tracce dell’omicidio stradale. Ora il ...

Davide Rebellin , estradato in Italia il camionista tedesco che investì e uccise il campione di ciclismo Si è consegnato alle autorità Italia ne ...

Da Beppe Saronni a Giovanni Visconti ,Cassani, Giovambattista Baronchelli, Mario Beccia, ... Gli sterrati infatti sono belli ed evocativi di un'antico' ma pur infidi, perciò le cadute ...Il bello delè questo, incontrare gente, vedere posti nuovi, stare tra amici". Numerose le ... Egea, Avis, Autocom 24, Termo Impianti Giannone, Traslocart, GiannoneAlimenti & Zootecnia, ...

Ciclismo, Davide Persico firma un biennale con la Bingoal-WB: "Sono pronto a entrare nel mondo del professionismo" OA Sport

Verona: Ciclismo, il veronese Davide Formolo vince la Coppa Agostoni 2023 Prima Verona

Maleo (Lodi), 2 ottobre 2023 - Il podio del primo trofeo in memoria del medico Ivano Vezzulli di San Rocco al Porto ha accolto una rosa di campioni. Agonismo ed emozioni, domenica scorsa, al 35esimo ...Colpo di mercato della UAE Emirates: la squadra emiratina ha acquistato il messicano Isaac Del Toro. Il classe 2003, che in questa stagione ha corso a livello Under 23 con l'A.R Monex Pro Cycling Team ...