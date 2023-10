“Ciao” Lutto nella televisione italiana | morto il famoso attore Il terribile annuncio di Fiorello

(Di lunedì 2 ottobre 2023), il. L’uomo aveva 84 anni e per tanti anni aveva recitato a fianco di un mostro sacro della tv nostrana: Rosario. Ed proprio quest’ultimo che decide di far sapere a tutti della sua scomparsa con un post sui social e la semplice didascalia “”. L’era nato a Gibellina, in provincia di Trapani, il 26 marzo 1939. Come dicevamo la sua carriera fu legata a quella diche di fatto lo scoprì e lo rese. Id ue insieme fecero una storica pubblicità di una nota compagnia telefonica. >> “Mi sento male”. Reazione a Catena, attimi di grande apprensione durante l’ultima puntata Ma non solo piccolo ...

Lutto per Giulia De Lellis . La brutta notizia della scomparsa è arriva ta mentre l’influencer si trova va in vacanza a Ibiza insieme al fidanzato ...

nella zona dei Campi Flegrei per la morte di Salvatore Scamardella, per tutti 'ambasciatore ...Salvatore, mancherai sicuramente a tutta la comunità. La Pro Loco Città di Bacoli'. Un messaggio ...ad Afragola e nel mondo dello sport campano per la morte di Nicola Pannone, dirigente ... attuale sindaco di Afragola, che lo ha salutato con un ', papà' pubblicato sui social. L'Afragolese, ...

"É stato un onore lavorare con lui. Ciao Remo", Cesenatico in lutto per la morte del Presidente della cooperativa CesenaToday

"Ciao Francesco", lutto per la scomparsa del geometra comunale Balbi Giornale La Voce

Tommaso Accardo, meglio noto come Tommasino, spalla indimenticabile di Fiorello in tante apparizioni è morto a 84 anni nella sua casa in un paesino della provincia… Leggi ...StampaSalerno a lutto per l’improvvisa scomparsa di Fulvio Maffia direttore del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno. Maffia, 58 anni, solo ieri sera aveva presenziato ad un conce ...