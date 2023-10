Chelsea | non solo Osimhen | nuovo obiettivo per gennaio

Da Calimero a cigno bianco. Una metamorfosi avvenuta in pochi mesi. Sembra una favola di Andersen, invece è la storia vera di Dusan Vlahovic :...

Dopo un’annata molto complicata, nella quale sono stati costretti a ingoiare tanti bocconi amari, i tifosi del Chelsea speravano in un nuovo anno ...

Prosegue la giornata di Serie A che è andata in onda ieri con la prima sconfitta del Lecce in casa Juventus. Oggi si parte con Cagliari- Milan... .

Andrey Santos non riesce a trova re spazio al Nottingham Forest . Il mediano classe 2004, arrivato in prestito dal Chelsea , è rimasto ancora...

solo perché è campione d'Italia e merita rispetto, Maradona è un idolo anche a Madrid e l'... Tornando a Osimhen, in Inghilterra scrivono che ilpotrebbe farsi avanti già a gennaio con una ...L'intesa con il, però,è stata raggiunta e a Torino è così rimasto il serbo. Lukaku vs Vlahovic: Ravezzani sceglie il belgaLa possibilità di uno scambio tra Vlahovic, che fin qui ha ...

Il Chelsea torna a sorridere: battuto il Fulham Tuttosport

Formazioni Fulham-Chelsea | Pronostici e quote | 02-10-2023 Infobetting

FULHAM (Inghilterra) - Dopo due sconfitte ed un pareggio torna a gioire il Chelsea che chiude la 7ª giornata della Premier League vincendo per 2-0 sul campo del Fulham. I Blues aprono e chiudono la ...Dopo 23 partite in maglia Blues l'attaccante ucraino, arrivato dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni, riesce a sbloccarsi. Pochettino torna a vincere ...