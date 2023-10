Chelsea | Boehly pensa a un prestito di quasi 600 milioni per fare mercato

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Toddha già speso più di un miliardo di sterline dal suo arrivo come proprietario del, ma non è finita qui:...

Due possibili grandi obiettivi in ItaliaIlè pronto a tornare, ovviamente sul mercato dove ... Fin qui Toddha impiegato entrambi, in contemporanea. Pochettino è al lavoro per resistere ...Uno dei primi effetti dello scoppio della guerra in Ucraina è stato l'obbligo di cedere il: a maggio 2022 i Blues sono diventati di proprietà di un gruppo americano guidato da Todd, ...

Chelsea legend takes aim at Boehly for axing four stars who could ... TEAMtalk

Kevin Palmer: Mauricio Pochettino is the latest clown in Todd ... Sunday World

In conferenza stampa Pochettino ha annunciato che il Chelsea tornerà a spendere nel calciomercato di gennaio. Obiettivi Osimhen e Theo ...Il clamoroso sbaglio del Chelsea ha lasciato senza parole i tifosi dei Blues: schierato un giocatore che non è più agli ordini di Pochettino.