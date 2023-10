Che partite di Europa League si vedono su Sky questa settimana 5 ottobre? Calendario partite | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La UEFA2023/2024 è pronta a tornare in campo nel corso di. La seconda competizione europea per club tornerà con tante emozionantiper l’esattezza giovedì 5. Tutte le sfide insaranno valide per il secondo turno della fase a giorni dell’avvincente manifestazione. Si inizierà a partire dalle ore 18.45 quando, tra le tante formazioni, ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a essere impegnata per giunta in trasferta. I bergamaschi voleranno sino in Portogallo per vedersela con lo Sporting di Ruben Amorim. E ci si aspetta un incontro entusiasmante ed emozionante: nella gara di esordio la Dea ha vinto per 2-0 contro il Rakow al Gewiss Stadium. Stessa sorte è toccata ai portoghesi che si sono ...