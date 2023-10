(Di lunedì 2 ottobre 2023) "Le regole di Area B sono quelle che erano state stabilite dal suo inizio; l'unica cosa che a me pare molto importante é l'obbligo per i mezzi pesanti di installare il rilevatore dell'angolo cieco. ...

Lo ha detto Arianna, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, a margine del convegno 'Lombardia locomotiva d'Italia. II futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità", in ...'Per la prima volta in Italia - ha spiegato l'assessora alla Mobilità Arianna- Milano ... In viaggio con i lavoratori fregati da Area B Area B, leda oggi CapitoloArea B. 'I ...

Censi: "Deroghe Richieste legittime ma non avrebbero senso'" Adnkronos

Mobilità. Da lunedì 2 ottobre attive le nuove norme per l'ingresso in ... Comune di Milano

Torino, 2 ott. (Adnkronos) – “Auspichiamo che il dibattito sulle nuove regole del patto di stabilità che ci attendono a breve sappia valorizzare e tutelare proprio gli investimenti, vettori di svilupp ...(Adnkronos) - “Le regole di Area B sono quelle che erano state stabilite dal suo inizio; l’unica cosa che a me pare molto importante é l'obbligo per i mezzi pesanti di installare il rilevatore dell'an ...