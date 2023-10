C’è la Coppa Italia | scelto l’arbitro per Benevento-Giugliano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSimone Gavini di Aprilia si appresta a tornare al “Ciro Vigorito” di, questa volta però per dirigere il confronto diSerie C con ilin programma mercoledì. Il fischietto laziale, infatti, è stato il quarto ufficiale in occasione della gara di campionato contro il Taranto, vinta dai giallorossi per due reti a una. Un precedente con il, incrociato nella stagione 2020/21 in serie D, in quella circostanza i partenopei superarono nettamente in casa (3-0) il Calcio Biancavilla. Gli assistenti saranno invece Vincenzo Abbinante di Bari e Giovanni Francesco Massari di Molfetta, entrambi al primo incrocio in carriera con la Strega. Il ruolo di quarto ufficiale, infine, è stato affidato a Gianpasquale Tedesco di Battipaglia, anche lui ...