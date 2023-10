Castlevania | Nocturne | la recensione della serie Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La, 2023. Creato da: Clive Bradley. Cast: Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies. Genere: Animazione, horror. Durata: 26 minuti ca./8 episodi Dove l’abbiamo visto: Su, in lingua originale. Trama: Durante la rivoluzione francese Richter Belmont continua la missionesua famiglia: cacciare i vampiri e, più in generale, le forze dell’oscurità. Un pericolo molto più grande e minaccioso si sta però per presentare: la venuta del “vampiro messia”. È dal 1986 che si parla, quasi ininterrottamente, di. Chiunque bazzichi un poco nel mondo dell’intrattenimento prima o poi ha avuto modo di conoscere unache di fatto ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Più di 20 titoli distribuiti su oltre ...