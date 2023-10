Castiglion Fibocchi | il Trofeo Mario Zanchi all’olandese Hoeks foto

Leggi su lortica

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La 46esima edizione del, classica per Elite e Under 23 che si è corsa oggi a, è stata vinta dal ventitreenne olandese Jan Eduard Daandella Maltinti Banca Cambiano. La gara era valida anche per il 40° G.P. Sammontana, i trofei Maestro Belardini, Fosco Frasconi, Michele Fiacchini, oltre al ricordo di Ezio Mannucci, ed i trofei Rondine Cittadella della Pace, e Festa della Madonna del Rosario. Cinque i giri di un percorso vallonato di 7,600 chilometri, l’arrivo in volata sulla salita finale di via Marconi, con lo spunto dial bis nel 2023 dopo la vittoria di Montegranaro. ORDINE DI ARRIVO: 1) Jan Eduard Daan(Maltinti Banca Cambiano) km 143, in 3h30’, media km 41,300 2) Ludovico Crescioli ...