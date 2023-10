Casolare occupato abusivamente a Chignolo | all’interno clandestini | droga e bici rubate - Foto

Gli agenti hanno fatto irruzione in undi campagna da tempoabusivamente e spesso utilizzato come dormitorio da parte di stranieri e senzatetto. Una situazione nota da tempo. Si ...... il format che si èdel caso sin dall'inizio. Secondo un'indiscrezione dell'avvocato di ... Saman Abbas, ildove è stato rinvenuto il corpo. Il padre potrebbe essere estradato dopo l'ok ...

Casolare occupato abusivamente a Chignolo: droga e bici rubate L'Eco di Bergamo

Blitz antidroga della polizia locale in un casolare occupato a ... Reggionline

Denunciati otto nordafricani. Il pastore tedesco dei militari ha fiutato hashish e cocaina in piccole quantità. Sequestrati anche monopattini elettrici e biciclette probabilmente rubati ...Otto persone sorprese a occupare abusivamente gli immobili In particolare, sono stati fatti sgomberare un immobile e un ex casello delle Ferrovie in completo stato di abbandono: sono state sorprese 5 ...