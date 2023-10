Caso videomessaggi WhatsApp spariti | come riaverli in chat

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Stanno diventando uni videomesaggifunzione nuova di zecca del servizio di messaggistica. L’opzione è stata introdotta nel corso dell’estate ed è stata subito abbinata al tasto delle note audio. In pratica, selezionando la relativa icona normalmente, era possibile mandare i classici vocali ma poi con un nuovo tocco sullo stesso simbolo era possibile inviare proprio una breve clip video di 60 secondi. Il verbo al passato è d’obbligo, visto che all’improvviso tanti utenti non hanno più avuto questa possibilità. Cosa è successo dunque e c’è un modo per ripristinare il tutto? Non possiamo parlare didel tutto. Semmai è giusto dire che questi ultimi sono stati disattivati di default in abbinamento all’icona dei ...