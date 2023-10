Caso Mensa dei poveri | l’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi condannata a 4 anni e 2 mesi

(Di lunedì 2 ottobre 2023)dicoinvolta nel maxi processo per ildei” a carico di oltre 60 persone imputate per un presunto giro di tangenti, è stataa quattroe duedal tribunale di Milano. Ovvero la pena che avevano chiesto i pm Civardi e Bonardi. Così ha deciso la sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi. Inoltre, i giudici hanno disposto per lei anche l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di trattare con la pubblica amministrazione per 5e le hanno confiscato 28.700 euro. Condannati e assolti Difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, l’esponente di FI a novembre 2019 era finita agli arresti ...

Il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di condanna di 4 anni e 2 mesi per l'eurodeputata di Forza Italia, Lara Comi , nel contesto del maxi processo legato alnoto come "dei Poveri ". Questo processo coinvolge oltre 60 persone, tutte imputate per presunte irregolarità legate ai corsi di formazione dei dipendenti dell'Agenzia per la Formazione

