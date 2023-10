Caro carburanti - Governo contrario al taglio delle accise | Meglio i bonus

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Da anni, ilallesuiè uno degli argomenti al centro dell'agone politico. L'attuale maggioranza dil'ha spesso caldeggiato, se non addirittura promesso, ma ora si trova a gestire una coperta troppo corta, con conti pubblici in forte sofferenza. Lo stesso esecutivo Meloni lo scrive nero su bianco nella Nadef, la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2023 per il triennio 2024-2026: ilnon è considerata una misura adeguata a calmierare i rincari dei listini e, pertanto, si è preferita la strada delper le famiglie meno abbienti. Le condizioni per l'accisa mobile. Per capirela situazione, è d'aiuto l'ultimo comunicato di Staffetta Quotidiana sulle ...