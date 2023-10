Carne coltivata | a Singapore si compra in macelleria E una startup crea il pesce anche grazie ad aziende italiane | la clip di PresaDiretta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023)con “Cibo sovrano” – in onda lunedì 2 alle 21.20 su Rai3 – è andata a, il primo Paese al mondo ad aver autorizzato la vendita al pubblico della. AllaHuber, il pollo coltivato dell’azienda Good Meat viene venduto accanto allatradizionale. Per il proprietario “questo cibo del futuro non è in contrasto con la tradizione, ma visto che la popolazione mondiale è in continuo aumento e le risorse della Terra non saranno più sufficienti, è necessario avere delle alternative”. Amoltissimi centri di ricerca e università pubbliche studiano per rendere possibile la produzione in scala della. E la ricerca non si limita alla. Umami Meats è una ...