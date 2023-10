Carlotta Bertotti | la modella e influencer racconta la sua malattia | «Il nevo di Ota macchia il mio viso ma mi piace molto»

(Di lunedì 2 ottobre 2023)è unadi Torino. Ha scritto un libro che si chiama “Incancellabile” e in cui parla della sua. Ovvero ildi Ota, unabenigna della pelle che si manifesta con unadi colore grigio blu sul suo. Per anniha cancellato lacon il trucco. Poi ha deciso di non farlo più. «Era l’anno della maturità, il 2018. Durante la gita scolastica a Valencia. Mi ero fatta un piano, doveva accadere durante il primo giorno. Ma mi ero anche lasciata la possibilità, all’ultimo, di cambiare idea»,oggi in un’intervista all’edizione torinese del Corriere della Sera. La generazione ...

Modella e influencer torinese, 23 anni, ha scelto di raccontarsi nel libro «Incancellabile»: «Ho il terrore di passare per la vittima di turno. E di vittima, in me, c'è molto poco. Un punto di riferim ...