"Capisco l'irritazione degli italiani". Anche Schäuble si schiera con la Meloni contro Scholz

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Wolfgang, ex ministro delle finanze di Angela Merkel, dice di "capire l'per il fatto che la Germania fornisce un sostegno statale alle Ong di salvataggio in mare nel Mediterraneo"

... termine soft che in realtà significa grande. E infatti il premier Meloni spiega di ...le posizioni degli altri ma non si può fare la solidarietà con i confini degli altri" dice ...Luciana Littizzetto, nell'ultimo intervento a Che Tempo Che Fa , ha suscitato l'di Mimma Sternativo, segretaria Fials Milano area metropolitana. La polemica si è accesa ... "Nonle ...

"Capisco l'irritazione degli italiani". Anche Schäuble si schiera con la ... ilGiornale.it

Musk, perché ha fatto infuriare Taiwan WIRED Italia

Wolfgang Schäuble, ex ministro delle finanze di Angela Merkel, dice di "capire l'irritazione degli italiani per il fatto che la Germania fornisce un sostegno statale alle Ong di salvataggio in mare ne ...