Caos Aversa Calcio | Emanuele Filiberto | “Non lascio | raddoppio”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutilascia il Real? No, raddoppia. Precisa che non intende sfilarsi e annuncia nuovi investimenti. E’ quanto si ricava da una nota in cui il principe di Casa Savoia prende le distanze dalla precedente comunicazione vergata dalla società calcistica: una nota pubblicata sui social, in cui si annunciava il disimpegno della proprietà dopo le contestazioni ricevute al termine della sconfitta patita ieri in casa con la Puteolana nel campionato di Eccellenza. “È d’obbligo da parte mia precisare – scrive il principe – che le dichiarazioni postate ieri sulla pagina Facebook del Realnon sono le mie né tantomeno di nessuno dei soci della Casa Reale holding. La società Realnella persona del dott. Lorenzo Ragosta, in qualità di amministratore unico, ...