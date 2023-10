Canosa di Puglia-Andria | autostrada | incidente al camion | carico di pomodori sull’asfalto Tratto chiuso dal mattino al primo pomeriggio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco dopo le ore 14:15, sull’A14 Bologna – Taranto, è stato riaperto ilcompreso train direzione Bari, temporaneamentein precedenza a causa di unautonomo all’altezza del km 612+700 che ha visto coinvolto un, con dispersione die carburante sulla carreggiata. Attualmente (ore 14,30, ndr.) sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia e si registrano 2 km di coda in direzione Bari. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 ...

Al via a Canosa di Puglia il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del Pnrr. L’intervento prevede il cablaggio in modalità Ftth ...

(Adnkronos) – Al via a Canosa di Puglia il “Piano Italia a 1 Giga” finanziato con i fondi del Pnrr. L’intervento prevede il cablaggio in modalità ...

Al via il 'Piano Italia a 1 Giga': la nuova rete ultraveloce finanziata con i fondi del Pnrr Al via a Canosa di Puglia il “Piano Italia a 1 Giga” ...

Forse all'origine un corto circuito, la causa dell'incendio di una Fiat Multipla. È accaduto sulla strada provinciale 2, tratto Andriadi, in prossimità dello svincolo per Castel del Monte. L'auto è andata completamente distrutta, divorata dalle fiamme. L'incidente è accaduto poco prima delle ore 7. Sul posto sono ......sezione andriese del Tiro a Segno al campionato regionale: in quel di Candela (FG) si laureano campioni per la Pistola 10 metri Francesca Crudele categoria Juniores2 e Maddalena Di...

Camion perde carico e carburante sull'autostrada: disagi tra Canosa e Andria La Gazzetta del Mezzogiorno

Canosa di Puglia-Andria, autostrada: incidente al camion, carico di ... Noi Notizie

"Anche i poveri morti della malaedilizia discriminati dalla politica locale, interessata alle vittime più recenti per la tragedia del 2011 in Via Roma ma con l'Amministrazione comunale e soprattutto i ...È chiuso il tratto dell'autostrada A14 compreso tra Canosa di Puglia e Andria in direzione Bari a causa di un tir che, ribaltandosi, ha perso il carico di pomodori che trasportava disperdendo anche de ...