Campionato Primavera 1 | 5ª giornata | risultati e classifica Inter in vetta

L’ Inter vince ancora rischiando nel finale contro il Frosinone in trasferta con il risultato di 2-1. In classifica la squadra di Cristian Chivu ...

L’Inter Primavera tornerà in campo proprio domani, ma la Lega Serie A ha ufficializzato il cambio di orario della partita in programma alle 16 ...

Intervista post partita per Federico Guidi , tecnico della Roma, al termine della sfida contro la Sampdoria valevole per la quinta giornata di. Vittoria importante che permette ai giallorossi di accorciare su Milan e Inter, attualmente in ...3 " 2ª GIORNATA GIRONE A Rimini FC - Lucchese 1 - 0 RIMINI FC: Jashari, Brisku, Tamburini, ... UNDER 17 " 2ª GIORNATANAZIONALE SERIE C GIRONE B Rimini FC - L. R. Vicenza 1 - 3 ...

Juventus Primavera - Hellas Verona Primavera, ecco dove vedere il match Tutto Juve

Primavera 1 TIM | I gialloblù vincono 3-2 contro la Juventus Hellas Verona

La Juventus Primavera è pronta a tornare in campo per la quinta giornata del campionato e a Vinovo affronterà il Verona di Sammarco. La gara inizierà alle ore 18 e sarà visibile sul canale di ...La Juventus Under 19 è pronta ad affrontare la sesta giornata del campionato Primavera 1. I bianconeri affrontano alle 18:00 l'Hellas Verona. DOVE VEDERE JUVENTUS PRIMAVERA-HELLAS VERONA… Leggi ...