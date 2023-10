Calhanoglu | «Non vedo l’ora di giocare! Gara preparata bene»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Hakanè stato intercettato da Sport Mediaset alla vigilia di Inter-Benfica, match di Champions League in programma domani alle 21 MOTIVAZIONI ?motivato prima del Benfica: «Sto, ho sempre voglia di essere lì. Nella prima partita contro la Real Sociedad abbiamo deciso di riposare, domani nondi giocare con i nostri tifosi. Sappiamo cosa affrontare, conosco il Benfica. So come gioca il mio ex allenatore, Schmidt, domani vediamo, l’abbiamo. I ragazzi sanno già come fare, sono una squadra forte, hanno tanta qualità. Che Inter sarà? Vediamo in questi mesi, guardiamo partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo, noi concentriamoci sul nostro lavoro. Io regista? L’ho fatto un paio di volte in Nazionale, ho aspettato ...