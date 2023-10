Calhanoglu | 'Arrivare dal Milan sapete com'è Grazie ai tifosi che mi hanno accolto | darò sempre tutto per l'Inter'

Hanno perso Brozovic ma l'hanno rimpiazzato benissimo congià l'anno scorso. Poi hanno ... Però è uscito bene da questa situazione, ovviamentedopo Spalletti e lo scudetto, con la ...... attaccante dell' Inter ; peral giocatore nerazzurro il club inglese potrebbe mettere sul ... A centrocampo dovrebbe partire dal primo minuto Hakandavanti alla difesa, anche se ...

Calhanoglu: "Arrivare dal Milan sapete com'è. Darò sempre tutto per l'Inter" Milan News

Inter, Calhanoglu: "I nuovi sono veramente forti. Tutto per questa ... Sport Mediaset

Arrivato anche ai microfoni di Sport Mediaset, Hakan Calhanoglu esprime la propria voglia di scendere in campo domani per la gara di Champions League contro il Benfica: "Come sto Bene ...È Hakan Calhanoglu il giocatore nerazzurro seduto al fianco di mister Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica, seconda giornata della fase a gironi di ...