Calendario Napoli-Real Madrid | Champions League | quando si gioca | data | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilsi rituffa sulla propria campagna europea e si rimbocca le maniche in vista del prossimo turno della2023-2024. Ci attende una giornata di estrema importanza con punti pesanti in palio che, nel caso, potrebbero iniziare a indirizzare la qualificazione verso gli ottavi di finale che si giocheranno a febbraio e marzo. Nel secondo turno della fase a gironi della massima competizione continentale per club andrà in scena un succosoallo stadio San Paolo. La sfida si giocherà nella serata di domani, martedì 3 ottobre, alle ore 21.00 e metterà di fronte le due squadre che si sono aggiudicate il primo impegno del raggruppamento. La formazione allenata da mister Rudi Garcia, dopo il successo in terra lusitana contro il Braga, proverà a fermare il ...