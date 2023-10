“Non sono un grande esperto di calcio , ma mi sembra che stiamo costruendo un Milan attrezzato per come si gioca in Champions League”. Lo ha detto ...

Calcio: Scaroni, Milan deve essere sempre in Champions Agenzia ANSA

Calcio: Scaroni, ‘nuovo stadio Passi avanti a San Donato ma porta aperta per San Siro’ La Sicilia

L'operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato a Tuttomercatoweb. A Napoli è scoppiato il caso Osimhen, che però ha fatto gol.“Vedo un giocatore nervoso. In questo momento ha bisogno di trovare una n ...Sia per questioni economiche sia per i nostri fans in tutto il mondo": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a Gr Parlamento commentando il bilancio che dovrebbe avere un utile di 6 milioni di ...