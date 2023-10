Calcio | Italiano | calo nella ripresa? Duro tenere certi ritmi

Il calcio italiano è noto in tutto il mondo per la sua tifoseria, la rivalità tra squadre e, soprattutto, per i derby che scuotono il cuore della ...

Si chiama Francesco Farioli. Ha 34 anni. È un cervello (calcistico e non solo) in fuga. Allena il Nizza e sta stupendo tutta la Francia. È diverso da ...

Le prime estati d’oro del calciomercato italiano La sessione estiva di calciomercato del 1957 iniziò con le migliori premesse già in aprile: per ...

"Primo tempo buono. Poi, nella ripresa, siamo calati come era successo a Frosinone, abbiamo cominciato a perdere le distanze". Così Vincenzoa Dazn, dopo il 3 - 0 contro il Cagliari. "Ho cambiato i quattro davanti per rimanere in pressione sul Cagliari, ma è difficile tenere certi ritmi quando si gioca due volte a settimana. ...si è così permesso il lusso di risparmiare mezz'ora di gara a Nico Gonzalez e Bonaventura e lanciare Infantino, uno degli acquisti di mercato estivo gigliato più interessanti in prospettiva. ...

Sassuolo, è finita la magia. Una perla di Colombo rialza il Monza. E c'è l'esordio del Papu La Gazzetta dello Sport

È terminata poco fa la seconda giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. In questi giorni si sono disputate cinque partite e sono arrivate le le vittorie di Roma, Milan e Juventus, mentre ...L'attesa è finita e dopo due settimane d'attesa la Champions League è pronta ad illuminare il calcio europeo con due tappe in Italia. Sull'asse Meazza-Maradona, Inter-Benfica - in diretta su Canale 5 ...