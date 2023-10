Calcio femminile | le migliori italiane della seconda giornata di Serie A | Girelli e Sabatino decisive | Giacinti torna al gol

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) È terminata poco fa laA 2023-2024 di. In questi giorni si sono disputate cinque partite e sono arrivate le le vittorie di Roma, Milan e Juventus, mentre si sono concluse in parità le sfide Sassuolo-Pomigliano e Inter-Fiorentina. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze. Andiamo quindi a scoprire letre azzurre (non in ordine) di questa. Cristiana(Juventus): la Juventus ha sconfitto la Sampdoria per 4-1 e parte del merito va sicuramente alla numero 10. La nativa Gavardo ha prima servito l’assist per l’1-0 di Garbino e poi ha chiuso la partita con la rete del 3-1 al ...