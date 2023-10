Calcio | Dalla Spagna Uefa ed Eca al lavoro su nuova Superlega

Juan Miranda, classe 2000, obiettivo di Calciomercato del Milan per l'estate prossima. Sarà svincolato dal Betis: le ultime news

Un nome di primo piano si fa largo nell’ambito del Calciomercato Juventus per i prossimi mesi. Gioca con Ancelotti e potrebbe cambiare maglia. ...

Dalla Spagna riferiscono come il Milan possa rinforzarsi in attacco già nel corso della sessione di Calciomercato di gennaio

L'ex portiere di Monza e Fiorenzuola, 27 anni, dice no ad un biennale del Piacenza e lascia il calcio per dedicarsi alla passione per la musica: "Il ...