Calcio | Abodi | ' razzismo su Awa Sylla? Certe parole non possono essere più tollerate'

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott. - (Adnkronos) - “Ilè insopportabile ovunque, tanto più su un campo di, in un impianto sportivo. In merito all'episodio denunciato dalla calciatrice Awa, sono sicuro che saranno accertati in tempi brevissimi i fatti e prese le conseguenti e adeguate decisioni.frasi, nel 2023 nonpiù. Bene ha fatto l'Alessandriafemminile a denunciare l'accaduto e la procura della Figc che, tempestivamente, ha aperto un'indagine e ascolterà l'atleta nelle prossime ore. Per sconfiggere questa piaga sociale è fondamentale la collaborazione con gli organismi competenti perché possamaggiormente sviluppato il fattore di ...

“ abbiamo ripristinato il Totocalcio , ma non lo sa nessuno, perché non si può comunicare”. Lo ha dichiara il ministro per lo sport e i giovani, ...

"Non bisognerà assolutamente sposare l'abituale 'burocratese' che ha ingessato sempre il nostro paese" NAPOLI - "Ha ragione il ministro Andrea ...

"Non bisognerà assolutamente sposare l'abituale 'burocratese' che ha ingessato sempre il nostro paese" NAPOLI - "Ha ragione il ministro Andrea Abodi ...

' Una Superlega organizzata dalla Uefa sarebbe una Champions League migliorata. Quindi ben venga' . A dirlo è il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome a Torino. Il riferimento è alle indiscrezioni del quotidiano spagnolo El Pais secondo cui la Uefa starebbe pensando ad una ...intervenga subito sul caso della società di, la `Progetto Aurora´ di Reggio Emilia, che non ha potuto iscrivere per il campionato federale alcuni atleti minorenni, la cui unica colpa è ...

Calcio: Abodi, 'razzismo su Awa Sylla Certe parole non possono ... Il Dubbio

ABODI: "COMMISSARIO PER STADI E' FATTO DIGNITA' PER PAESE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Bene ha fatto l’Alessandria calcio femminile a denunciare l’accaduto e la procura ... Così in una nota il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi."Dopo un aver subito contrasto io e l'autrice del fallo ci siamo scambiate due parole, senza insulti ma solo per chiarire, ad un certo punto interviene una sua compagna che dal nulla mi esclama a gran ...