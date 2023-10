(Di lunedì 2 ottobre 2023) ALESSANDRIA - Brutto episodio di razzismo in Afc Alessandria - Torino Women , partita valida per il campionato Eccellenza Femminile. A riportalo è Awa Sylla ,classe 2005, tesserata dell'...

Calciatrice denuncia vergognosi insulti razzisti: la Figc apre un'inchiesta Corriere dello Sport

"Calciatrice denuncia insulto razzista: l'arbitro ignora la situazione" Tendenzediviaggio

L'episodio nel campionato di Eccellenza del Piemonte: Awa Sylla, calciatrice dell'Acf Alessandria, ha raccontato di aver ricevuto un insulto razzista da un'avversaria del Torino Women ...